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Спартакиада тюменских предприятий начнется с дартса

Спорт, 16:10 05 сентября 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Спартакиада предприятия и организаций Тюмени стартует 7 сентября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Первый вид соревнований – дартс. Состязания состоятся по адресу: ул. 50 лет Октября, 48. Начало соревнований - в 10 часов.

В спартакиаде примут участие сотрудники предприятий, организаций, учреждений города Тюмени в возрасте от 18 лет.

В программу спартакиады также войдут шахматы, волейбол, настольный теннис, нормативы ГТО и мини-футбол. Все состязания пройдут в сентябре, победители и призеры получат дипломы, медали, кубки.

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# дартс , спартакиада

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