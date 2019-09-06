ХК "Тюменский Легион" дважды проиграл в Ханты-Мансийске

| Фото: ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

В повторном матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги "Тюменский Легион" в Ханты-Мансийске уступил местным "Мамонтам Югры" - 1:3, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Днем ранее хозяева победили убедительнее – 6:0.

Во втором поединке место в воротах у гостей занял Алексей Щетилин, который в первой игре команд провел на льду только третий период.

Автором первого гола "Легиона" в новом сезоне стал 17-летний нападающий Роман Червин. Ему ассистировал форвард Александр Головин. Таким образом, гости восстановили паритет на 18-й минуте. А счет открыли хозяева – отличился Богдан Сенотов. Во втором отрезке зрители заброшенных шайб не увидели. Во многом благодаря надежным действиям Щетилина.

На 54-й минуте хозяева реализовали большинство, когда точку в атаке поставил Иван Савчик. В концовке встречи "Легион" выпустил на площадку шестого полевого игрока после удаления в составе хозяев. Однако на 59-й минуте Артём Файзуллин поразил пустые ворота тюменского коллектива.

Самыми бросающими игроками "Легиона" стали защитник Антон Цибин, нападающие Головин, Кирилл Абрамов и Роман Червин. Они совершили по три броска.