  • 9 сентября 20199.09.2019понедельник
  • USD65,9981
    EUR72,8883
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер северный

Студенты опорного вуза включатся во всероссийский проект "Человек идущий"

Общество, 09:02 09 сентября 2019

организаторов проекта "Человек идущий" | Фото: организаторов проекта "Человек идущий"

Тюменский индустриальный университет присоединяется к Всероссийской программе повышения физической активности "Человек идущий", сообщает пресс-служба вуза.

"Человек идущий" — это первые открытые межвузовские соревнования в командном зачете по количеству шагов за определенный промежуток времени. Соревнования пройдут в два этапа. Первый состоится с 10 сентября по 10 октября, второй — с 15 октября по 15 ноября. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в ноябре.

Программа "Человек идущий" направлена на увеличение количества людей систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ее цель мотивировать участников к повышению ежедневной физической двигательной активности.

Сейчас в вузах страны формируются команды для участия в соревнованиях, в каждую необходимо набрать 70 студентов. Все участники проекта самостоятельно бесплатно подключаются к единому интернет-ресурсу, который через специальное мобильное приложение обеспечит подсчет шагов каждого участника соревнований в реальном времени, а также сформирует рейтинги команд.

Регистрация участников соревнований будет проходить в мобильном приложении "Человек идущий", которое необходимо скачать через публичную ссылку на официальном сайте проекта или в соответствующем разделе на интернет-ресурсе "Лиги здоровья наций".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:08 09.09.2019Тюменских волонтеров обучат основам дрессировки собак
09:57 09.09.2019Тюменцы высадят много сосен в Винзилинском лесничестве
09:46 09.09.2019Тоболяков ждут на курсах компьютерной грамотности
09:35 09.09.2019Юные краеведы региона встретятся на осеннем занятии