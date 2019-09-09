Студенты опорного вуза включатся во всероссийский проект "Человек идущий"

| Фото: организаторов проекта "Человек идущий" | Фото: организаторов проекта "Человек идущий"

Тюменский индустриальный университет присоединяется к Всероссийской программе повышения физической активности "Человек идущий", сообщает пресс-служба вуза.

"Человек идущий" — это первые открытые межвузовские соревнования в командном зачете по количеству шагов за определенный промежуток времени. Соревнования пройдут в два этапа. Первый состоится с 10 сентября по 10 октября, второй — с 15 октября по 15 ноября. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в ноябре.

Программа "Человек идущий" направлена на увеличение количества людей систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ее цель мотивировать участников к повышению ежедневной физической двигательной активности.

Сейчас в вузах страны формируются команды для участия в соревнованиях, в каждую необходимо набрать 70 студентов. Все участники проекта самостоятельно бесплатно подключаются к единому интернет-ресурсу, который через специальное мобильное приложение обеспечит подсчет шагов каждого участника соревнований в реальном времени, а также сформирует рейтинги команд.

Регистрация участников соревнований будет проходить в мобильном приложении "Человек идущий", которое необходимо скачать через публичную ссылку на официальном сайте проекта или в соответствующем разделе на интернет-ресурсе "Лиги здоровья наций".