В Тюменской области пьяный житель села поджёг соседскую баню

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полтора года условного лишения свободы получил житель с. Армизонское за поджог соседской бани, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд признал 41-летнего местного жителя виновным по статье УК РФ "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путём поджога".

Установлено, что в апреле подсудимый в состоянии алкогольного опьянения решил сжечь дом и надворные постройки соседа, облил бензином стену бани потерпевшего и поджёг её.

Сосед вовремя заметил возгорание и успел потушить пожар. В ходе предварительного расследования причинённый потерпевшему ущерб был возмещён.