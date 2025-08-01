  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
Первая туристическая конференция "Таёжные нити" пройдет в Тюменской области

Общество, 21:05 11 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первая межмуниципальная туристическая конференция "Таёжные нити" пройдет в Тюменской области 9 и 10 сентября, сообщает информационный центр правительства региона.

Событие состоится в Уватском районе и станет продолжением инвестиционного тура.

Для внешних и внутренних инвесторов подготовлена специальная программа, в частности, показ свободных инвестиционных площадок и земельных участков, презентация готовых бизнесов с клиентской базой и оборудованием. Также участникам покажут готовые помещения, идеально подходящие для объектов размещения. Состоится стратегическая сессия по развитию территории.

Во время первой межмуниципальной туристической конференции "Таёжные нити" представители Нефтеюганска, Тобольска, Увата и Тюмени обсудят сотрудничество и совместные туристические маршруты.

В программе – презентации стратегий туристического развития; открытие парка тотемов в рамках традиционного фестиваля деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы"; реальные истории роста турпотока через объединение сельских территорий.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено, необходима регистрация.

Подробности можно получить по телефонам: 89058241457 (Кристина Элбакян), 89324840880 (Елена Соскина).

Возрастное ограничение: 18+.

# конференция , туризм , Уватский район

﻿
