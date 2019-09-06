Студентов опорного вуза приглашают на Всероссийский инженерный чемпионат

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студентов Тюменского индустриального университета приглашают на Всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов. Регистрация на SWSU Case Championship 2019 продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба ТИУ.

Всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов направлен на выявление и поддержку перспективных студентов, выпускников и молодых специалистов, содействие в получении практических знаний и опыта.

В ходе чемпионата предусмотрена работа секций "Информационные и цифровые технологии"; "Приборостроение и машиностроение"; "Теплогазоводоснабжение и строительство"; "Химические и нанотехнологии" и "Электроснабжение и электроэнергетика".

Среди партнеров чемпионата - ведущие предприятия России, заинтересованные в создании эффективного инструмента содействия трудоустройству выпускников и их адаптации к работе на реальном производстве.

Для участия в чемпионате необходимо зарегистрироваться на сайте, перейти в мероприятие "SWSU Case Champioship 2019!" и подтвердить участие. Далее в этом же мероприятии надо заполнить "Регистрационную анкету" участника мероприятия.

Со сроками проведения этапов чемпионата можно ознакомится в программе, подробная информация на сайте.