Студентов опорного вуза приглашают на Всероссийский инженерный чемпионат
Студентов Тюменского индустриального университета приглашают на Всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов. Регистрация на SWSU Case Championship 2019 продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба ТИУ.
Всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов направлен на выявление и поддержку перспективных студентов, выпускников и молодых специалистов, содействие в получении практических знаний и опыта.
В ходе чемпионата предусмотрена работа секций "Информационные и цифровые технологии"; "Приборостроение и машиностроение"; "Теплогазоводоснабжение и строительство"; "Химические и нанотехнологии" и "Электроснабжение и электроэнергетика".
Среди партнеров чемпионата - ведущие предприятия России, заинтересованные в создании эффективного инструмента содействия трудоустройству выпускников и их адаптации к работе на реальном производстве.
Для участия в чемпионате необходимо зарегистрироваться на сайте, перейти в мероприятие "SWSU Case Champioship 2019!" и подтвердить участие. Далее в этом же мероприятии надо заполнить "Регистрационную анкету" участника мероприятия.
Со сроками проведения этапов чемпионата можно ознакомится в программе, подробная информация на сайте.