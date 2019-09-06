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Летний фестиваль органной музыки в Тюмени закроется 7 сентября

Общество, 15:16 06 сентября 2019

"Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте (автор: Наталия Каминская) | Фото: "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте (автор: Наталия Каминская)

Томская органистка Мария Блажевич и композитор Арам Хачатурян выступят на закрытии Летнего фестиваля органной музыки в католическом соборе (ул. Ленина, 7) в Тюмени 7 сентября.

В этот раз вместе с органом будет звучать древний армянский инструмент — дудук. Выступления начнутся в 12 и 20 часов. Желающим посетить концерты рекомендуют бронировать места заранее.

Напомним, старт фестивалю органной музыки был дан 30 мая. Состоялось более десятка концертов. Некоторые из-за большего количества желающих повторялись по два раза.

"География фестиваля широка — Америка, Германия, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Ханты-Мансийск, Томск. Всего с дополнительными концертами прошло 15 мероприятий. Практически всегда аншлаг и переаншлаг. Насладиться музыкой пришли примерно одна тысяча 800 человек. Были такие слушатели, которые не пропустили ни одного концерта. Благодарим за помощь в организации концертов настоятеля костела Анджея Мажеца", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор мероприятия, органистка Томской областной государственной филармонии Мария Блажевич.

Прошли как сольные органные концерты, так и в формате орган плюс (орган в сочетании с этноинструментами: волынка, кельтская арфа, дудук и классическими инструментами симфонического оркестра: скрипка, альт, гобой), орган плюс саксофон и орган плюс голос (вокалисты из Томской и Тюменской филармонии).

По словам Марии Блажевич, окончание фестиваля не означает, что концертов в костеле не будет. Их будут проводить чуть реже — примерно два раза в месяц. Так, следующий концерт состоится 20 сентября в 19 часов. За орган сядет Мария Каневская из Казани.

Инна Пахомова

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# костел , музыка , фестиваль

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