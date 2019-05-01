Летний органный фестиваль впервые пройдет в Тюмени

| Фото: из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте

Органисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Германии будут давать концерты в Католическом костеле св. Иосифа (ул. Ленина, 7) в Тюмени на протяжении лета. Выступления пройдут в рамках Летнего органного фестиваля, который откроется 30 мая.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала организатор мероприятия, органистка Томской областной государственной филармонии Мария Блажевич.

Летний фестиваль органной музыки будут проходить в Тюмени впервые. "Несколько лет в Тобольске проводится фестиваль "Органная музыка в древней столице Сибири". В этом году он состоится там в третий раз. В Тюмени же фестиваль органной музыки будет проходить впервые", — поделилась Мария Блажевич. Организаторы концертов решили, что будет здорово, если люди, которые приезжают выступать в Тобольск, будут заодно посещать и Тюмень.

Все места на открытие летнего органного фестиваля в Католическом костеле в Тюмени забронированы. Помещение небольшое — максимум оно может вместить 140 человек. "Сегодня будет сборный гала-концерт. Орган будет выступать больше не в качестве солиста, а как аккомпаниатор. Гости насладятся звучанием скрипки, шотландской волынки, флейты, блок-флейты. В программе — произведения Иоганна Баха, саундтреки, шотландская, ирландская музыка. Будет много исполнителей", — поделилась Мария Блажевич.

Концерты органной музыки будут проходить в Католическом костеле на ул. Ленина до сентября. В июне планируют организовать два концерта. Известно, что в июле-августе концерты будут проходить каждую неделю. Ожидается приезд органистов из Санкт-Петербурга, Москвы и из-за рубежа, гостей ждут выступления в формате "орган плюс" (с другими инструментами). Так, в июле Тюмень посетит органистка Анна Шамнэ из Кельна. Визит зарубежных музыкантов запланирован и на август, но пока их имена не называют — организаторы ждут подтверждения. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, органистка Екатерина Спиркина из Москвы должна выступить перед тюменцами в июле.

Организатор летнего органного фестиваля в Тюмени Мария Блажевич отмечает, что жители областной столицы очень любят такие концерты. "Люди тянутся. В Католическом костеле хорошая акустика. Различные инструменты замечательно звучат в сочетании с уникальным органом XIX века — в России их можно пересчитать по пальцам одной руки. Орган хоть и небольшого размера, но он очень здорово и благородно звучит", — заключила Мария Блажевич.

За расписанием концертов в рамках летнего органного фестиваля в Тюмени можно следить в группе ВКонтакте.

Инна Пахомова