Робот Федор вернулся на Землю

| Фото: Роскосмос | Фото: Роскосмос

Российский робот Федор вернулся на Землю с Международной космической станции, сообщает РИА "Новости".

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом совершил успешную посадку. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме.

"Союз МС-14" с роботом запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. "Союз" покинул станцию 6 сентября и был сведен с орбиты.

Федора разработали в Фонде перспективных исследований, эксперимент с ним на МКС проводился космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым. Планируется, что в будущем робот полетит на новом космическом корабле "Федерация", а также совершит выход в открытый космос.