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Робот Федор вернулся на Землю

Общество, 13:42 07 сентября 2019

Роскосмос | Фото: Роскосмос

Российский робот Федор вернулся на Землю с Международной космической станции, сообщает РИА "Новости".

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом совершил успешную посадку. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме.

"Союз МС-14" с роботом запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. "Союз" покинул станцию 6 сентября и был сведен с орбиты.

Федора разработали в Фонде перспективных исследований, эксперимент с ним на МКС проводился космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым. Планируется, что в будущем робот полетит на новом космическом корабле "Федерация", а также совершит выход в открытый космос.

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# космос , МКС

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