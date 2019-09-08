Тюменским школьникам помогут определиться с выбором профессии

Архивное фото. Проект "Содействие" во ВКонтакте Архивное фото. Проект "Содействие" во ВКонтакте

Ученики 6-11 классов Тюменской области пройдут онлайн-диагностику, которая поможет определиться с будущей профессией. Тестирование – часть программы "Билет в будущее", которая реализуется в рамках национального проекта "Образование".

"В данный момент к системе подключены более 130 школ региона, до конца сентября доступ к ресурсу получат все школы Тюменской области", - пояснила региональный координатор проекта "Билет в будущее" по Тюменской области Юлия Бояркина.

Методика профориентации основана на исследованиях экспертов WorldSkills Russia и состоит из трех этапов. Сначала участники проходят онлайн-диагностику, которая помогает определить уровень осознанности и готовности к выбору жизненного пути, степень владения ключевыми навыками (память, внимание, пространственное мышление, коммуникативность), сферу профессиональных интересов и знания о конкретных компетенциях. Далее школьникам предлагают погрузиться в выбранную профессиональную среду. Ребята смогут попробовать свои силы в различных компетенциях и пообщаться с наставниками.

Вся информация о тестировании, прохождении мероприятия фиксируется в личных документах и формируется в цифровое портфолио. В заключении ребята получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными компетенциями.

По предварительным данным в профессиональной диагностике поучаствуют свыше 10 тысяч школьников региона, пишут "Аргументы и Факты в Западной Сибири".