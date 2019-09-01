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Тоболяков приглашают пройти автоквест "По менделеевским местам"

Общество, 13:26 10 сентября 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Автоквест "По менделеевским местам" пройдет в Тобольске в рамках празднования 185-летия со дня рождения Д. И. Менделеева 21 сентября, сообщает городская администрация.

Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 18 лет. Для формирования команды необходимо набрать не менее четырех участников, включая водителя автомобиля. Количество команд ограничено: в конкурсе смогут принять участие 10 экипажей. Прием заявок заканчивается 19 сентября. Победителей ждут дипломы и ценные призы, команды-участники получат поощрительные подарки.

Вопросы по участие в конкурсе можно задать по телефонам - 8 (3456) 22-37-5, 8-912-399-26-13.

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# Дмитрий Менделеев , история , конкурс

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