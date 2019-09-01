Тоболяков приглашают пройти автоквест "По менделеевским местам"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Автоквест "По менделеевским местам" пройдет в Тобольске в рамках празднования 185-летия со дня рождения Д. И. Менделеева 21 сентября, сообщает городская администрация.

Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 18 лет. Для формирования команды необходимо набрать не менее четырех участников, включая водителя автомобиля. Количество команд ограничено: в конкурсе смогут принять участие 10 экипажей. Прием заявок заканчивается 19 сентября. Победителей ждут дипломы и ценные призы, команды-участники получат поощрительные подарки.

Вопросы по участие в конкурсе можно задать по телефонам - 8 (3456) 22-37-5, 8-912-399-26-13.