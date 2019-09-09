Более ста тридцати тысяч детей отдохнули в летних лагерях региона

| Фото: Детский центр "Ребячья республика" во Вконтакте | Фото: Детский центр "Ребячья республика" во Вконтакте

649 летних оздоровительных организаций завершили работу на территории Тюменской области по итогам летней оздоровительной кампании, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего за сезон оздоровлено более 134 тыс. детей, из них в загородных лагерях - более 25 тыс. человек. Летняя оздоровительная кампания прошла благополучно: не зарегистрировано случаев массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, присасывания клещей.

Все летние оздоровительные учреждения работали в соответствии с запланированными сроками открытия смен и входили в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Тюменской области. На территории Тюменской области в летнюю оздоровительную кампанию несанкционированных лагерей не выявлено.

Проведено 599 обследований детских оздоровительных организаций на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей. Особое внимание уделялось контролю за организацией питания, условиями размещения детей и подростков, организацией водоснабжения. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено более 1,6 тыс. нарушений обязательных требований, большая часть нарушений носили режимный характер и были устранены в ходе проведения проверок.

Для устранения нарушений требований санитарного законодательства организациям отдыха и оздоровления детей выдано 101 предписание, из которых 84 исполнены в установленные сроки, 17 предписаний находятся на контроле управления.

Проверки всех учреждений отдыха и оздоровления детей осуществлялись с обязательным применением лабораторных методов исследования. По результатам контрольно-надзорной деятельности составлено 476 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 476 постановлений о назначении административного штрафа на общую сумму 2 млн 931 тыс. рублей.

На горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха поступило 186 обращений, 52,2% которых касались отдыха и оздоровления детей. Наибольшее количество обращений поступало по организации и проведению акарицидных обработок на территории летних оздоровительных учреждений. На втором месте - вопросы об организованных перевозках детей. На третьем месте - вопросы соблюдения норм санитарного законодательства для обеспечения безопасности в летних оздоровительных организациях, а также требований к организации детского отдыха.