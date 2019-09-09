Явка избирателей в Ялуторовске превысила 30%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Явка избирателей на выборах в Ялуторовскую городскую думу седьмого созыва составила 30,4%.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

Он отметил, что в Ялуторовске обработаны все 100% бюллетеней. По итогам выборов 17 из 20 мандатов – у представителей партии "Единая Россия". По округу № 8 победил самовыдвиженец, по одному мандату – у кандидатов от ЛДПР и "Справедливой России".

"Достаточно интересные выборы были в Ялуторовске, там полностью избиралась городская дума седьмого созыва. Местные жители голосовали активно", - отметил Игорь Халин и добавил, что работа территориальных избирательных комиссий еще продолжается. После обработки поступивших жалоб и обращений будет принято окончательное решение об итогах голосования.

Любовь Голышева