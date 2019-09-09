Около пятидесяти тысяч тоболяков планируют привить против гриппа

| Фото: Министерство здравоохранения РФ | Фото: Министерство здравоохранения РФ

Около 50 тыс. тоболяков и жителей района, в том числе около 15 тыс. детей, планируют привить против гриппа тобольские врачи, сообщает администрация города.

Первая партия вакцины "Совигрипп" для взрослых и детей уже поступила в прививочный кабинет центральной поликлиники. Вакцина состоит из трех компонентов. Она содержит компоненты вируса гриппа группы А (так называемые птичий и свиной), вируса группы В (наиболее распространенного) и вещество совидон, которое способствует созданию стойкого иммунитета.

Проводить вакцинацию "Совигриппом" можно детям с шести месяцев, кормящим и беременным женщинам (со второго триместра). Вакцину против гриппа можно применять одновременно с другими вакцинами за исключением вакцины против туберкулеза и бешенства. Вакцинирование не влияет на управление транспортными средствами.

Для организации вакцинации детей школьного и дошкольного возраста привлекут медицинских работников в школах и детских садах. Врачи настоятельно рекомендуют прививаться сотрудникам предприятий и учреждений, которые по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей. Подлежат вакцинации люди старше 60 лет и пациенты, имеющие хронические заболевания.

Вакцинация продлится до подъема заболеваемости. Горожане могут поставить прививку против гриппа, обратившись в регистратуру поликлиники 4 мкр., 53. Жители района могут привиться в местных ФАПах, врачебных амбулаториях и участковых больницах. Около торговых центров и в местах скопления людей будет работать вакциномобиль.

Работающее население может бесплатно пройти вакцинацию против гриппа, не отрываясь от трудового процесса. Для того, чтобы привить своих сотрудников бесплатно, руководителю достаточно подать заявку на электронный адрес ob3@med-to.ru. В назначенный день на предприятие приедет мобильная медицинская бригада.

Тобольские врачи напоминают, что для создания противогриппозного иммунитета организму требуется не меньше 14 дней. Для постановки вакцины необходим паспорт и полис.