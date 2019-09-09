Солнечные часы и скейт-площадку строят на улице Вьюжной в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Солнечные и песочные часы, скамейки с подсветкой и скейт-площадка появятся на ул. Вьюжной в Тюмени. Работы по созданию новой озелененной территории планируется завершить к 1 октября 2019 года.

Об этом в ходе выездного осмотра объектов благоустройства рассказал руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Владимир Кильтау. Современную озелененную территорию благоустраивают рядом с гимназией №49.

План озеленения предусматривает высадку более 1 тыс. кустарников и 109 деревьев. Порядок в новом месте отдыха горожан обеспечат 11 камер видеонаблюдения и кнопка экстренного вызова полиции.

Центральной точкой сквера станут солнечные часы из гранита. Кроме того, впервые в Тюмени используют архитектурную подсветку элементов благоустройства, создающую особую атмосферу в вечернее время.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Солнечные часы олицетворяют связь нескольких поколений ямальцев, переселившихся в Тюмень. Такая идея возникла в ходе обсуждения концепции благоустройства территории с жителями района", - добавил Кильтау.

Еще одной точкой притяжения для молодых тюменцев станут скейт-площадка и зона ГТО.

При их планировании, по словам Владимира Кильтау, учитывалось расположение территории рядом со школой, во дворе которой уже имеются некоторые спортивные элементы, например, турники. "Чтобы избежать дублирования таких элементов и, следовательно, их простоя, от них отказались", - отметил он.

Николай Ступников