Тюменские семьи улучшают жилищные условия с помощью программы маткапитала

| Фото: smn72.ru | Фото: smn72.ru

Свыше 79 тыс. семей Тюменской области улучшили свои жилищные условия благодаря материнскому капиталу за весь период действия этой социальной программы, сообщает региональное управление Пенсионного фонда России.

Это самое востребованное направление среди владельцев сертификатов на маткапитал в области. Более 50 тыс. семей погасили ипотечные кредиты на сумму более 19 млрд рублей; более 28 тыс. семей купили готовую недвижимость, построили жилые дома и направили на долевое строительство более 9 млрд рублей.

Напомним, с 1 июля вступили в силу поправки в законодательство о долевом строительстве, касающиеся, в том числе и материнского капитала. Теперь деньги за покупаемые в новостройках квартиры перестанут напрямую передаваться застройщикам, а будут находиться на специальных счетах эскроу в банках до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме. Такой счет является трехсторонним: банк – дольщик – застройщик. И в случае возникновения у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы.

В связи с изменениями в законодательстве перечисление средств МСК по договору участия в долевом строительстве также будет производиться не напрямую организации-застройщику, а на эскроу-счет в банке. Возможность направления средств материнского капитала на счета эскроу позволит обезопасить владельцев сертификатов от рисков, связанных с неисполнением недобросовестными застройщиками условий, предусмотренных договором участия в долевом строительстве.

Следует помнить и о том, что направить средства материнского капитала на оплату цены договора участия в долевом строительстве возможно после достижения ребенком, в связи с рождением которого возникло право на государственный сертификат, возраста трех лет. В случае, если для оплаты долевого строительства семьей был оформлен кредит в банке, либо займ, то оплатить средствами МСК задолженность по жилищному кредиту (займу) возможно в любое время после получения государственного сертификата.