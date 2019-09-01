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Северянку спасли от медведя, который вышел к людям

Происшествия, 12:42 10 сентября 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Югорские спасатели помогли женщине, которая осталась наедине с медведем, сообщает "Центроспас-Югория".

Мужчина и его спутница встретили медведя на первом километре автодороги Нягань — Талинка. Северянин убежал, а женщина осталась в лесу. Мужчина вызвал на место спасателей.

"Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали лес. Женщина 1964 года рождения обнаружена в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждалась", — рассказали в "Центроспас-Югория".

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# медведь , спасатели , Югра

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