Северянку спасли от медведя, который вышел к людям

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Югорские спасатели помогли женщине, которая осталась наедине с медведем, сообщает "Центроспас-Югория".

Мужчина и его спутница встретили медведя на первом километре автодороги Нягань — Талинка. Северянин убежал, а женщина осталась в лесу. Мужчина вызвал на место спасателей.

"Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали лес. Женщина 1964 года рождения обнаружена в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждалась", — рассказали в "Центроспас-Югория".