Северянку спасли от медведя, который вышел к людям
| Фото: Министерство культуры РФ
Югорские спасатели помогли женщине, которая осталась наедине с медведем, сообщает "Центроспас-Югория".
Мужчина и его спутница встретили медведя на первом километре автодороги Нягань — Талинка. Северянин убежал, а женщина осталась в лесу. Мужчина вызвал на место спасателей.
"Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали лес. Женщина 1964 года рождения обнаружена в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждалась", — рассказали в "Центроспас-Югория".