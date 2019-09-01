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В Рощино опровергли информацию об экстренной посадке неисправного судна

Происшествия, 12:20 10 сентября 2019

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Информация в социальных сетях об экстренной посадке самолета, летевшего из Уфы в Ноябрьск, в тюменском аэропорту Рощино, оказалась недостоверной. Ее опровергли в пресс-службе воздушной гавани.

"Информация о прилете неисправного судна типа Boeing-737 авиакомпании "Ямал" недостоверна, запросов на экстренную посадку в аэропорт не поступало", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, в воздушной гавани добавили, что, согласно суточному плану вылетов и прилетов, а также онлайн-табло аэропорта, борта, следовавшего из Уфы в Ноябрьск, на прилет в Тюмень нет.

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# аэропорт , Рощино , самолеты

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