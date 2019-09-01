Стартовал прием заявок на областной конкурс "Димитриевская суббота"

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Областной молодежный конкурс военно-патриотической песни "Димитриевская суббота" пройдет в Тюмени 15 и 16 октября, сообщает городской многопрофильный центр.

К участию допускаются исполнители в возрасте от 14 до 30 лет в номинациях: "Исполнители песен" и "Вокальные группы". Конкурсные программы они исполнят под собственный аккомпанемент, a’capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или используя фонограмму "минус один".

Лауреаты фестиваля "Димитриевская суббота" прошлых лет, профессиональные исполнители, воспитанники специализированных учебных заведений по специальности "Вокал" участвуют в категории "Профильный вокал".

Все участники представляют на конкурс две песни патриотической, в том числе военно-патриотической тематики. Допускается исполнение одной песни на русском, второй – на национальном языке. В этом случае необходимо предоставить жюри текст песни с переводом на русский язык.

Лауреатов в каждой номинации и возрастной группе пригласят на Международный молодежный конкурс военно-патриотической песни "Димитриевская суббота", который пройдет 1-3 ноября в Тюмени.

Заявки установленного образца принимают до 11 октября по адресу: Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46 (МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр, отдел по проведению мероприятий в области молодежной политики) или по электронной почте tgmc@bk.ru. Телефон для справок: 51-79-61.