Концерт и интерактивы подготовят для тюменцев на празднике соседей

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Концертная программа и интерактивы организуют для гостей праздника соседей "А вместе нам веселее…", который начнется на площадке жилого комплекса "Первый ключ" (ул. Голышева, 10) в Тюмени 14 сентября в 16 часов, сообщает департамент культуры администрации города.

В концертной программе примут участие творческие коллективы ДК "Орфей". Слушателей ожидает масса положительных эмоций от живого концерта, добрых песен и царящей на площадке атмосферы праздника.

Кроме того, на мероприятии будут работать интерактивные площадки. Среди них мастер-класс по прикладному творчеству, аквагрим, "Пожелание на мольберте", "Разукрась свой дом", "Дай пять, "Строй мир", рисунки на асфальте, "Ленточка желаний "Строй мир", спортивные эстафеты.

Вход свободный.