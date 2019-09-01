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Концерт и интерактивы подготовят для тюменцев на празднике соседей

Общество, 14:59 11 сентября 2019

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Концертная программа и интерактивы организуют для гостей праздника соседей "А вместе нам веселее…", который начнется на площадке жилого комплекса "Первый ключ" (ул. Голышева, 10) в Тюмени 14 сентября в 16 часов, сообщает департамент культуры администрации города.

В концертной программе примут участие творческие коллективы ДК "Орфей". Слушателей ожидает масса положительных эмоций от живого концерта, добрых песен и царящей на площадке атмосферы праздника.

Кроме того, на мероприятии будут работать интерактивные площадки. Среди них мастер-класс по прикладному творчеству, аквагрим, "Пожелание на мольберте", "Разукрась свой дом", "Дай пять, "Строй мир", рисунки на асфальте, "Ленточка желаний "Строй мир", спортивные эстафеты.

Вход свободный.

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# концерт , отдых , праздник

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