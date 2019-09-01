Около пятисот саженцев высадят тюменские школьники

| Фото: администрация Тюмени (архив) | Фото: администрация Тюмени (архив)

Около 500 саженцев высадят школьники в рамках проекта "Классное дерево" в Тюмени осенью, сообщает администрация города.

Тюменские школьники высаживают саженцы весной и осенью. В мае в проекте приняли участие четыре школы, юные горожане высадили более 120 деревьев. Осенью о желании посадить зеленые насаждения заявили уже десять школ, ученики которых высадят около 500 саженцев.

Проект "Классное дерево", организованный департаментом городского хозяйства администрации Тюмени, стал одним из способов увеличить зеленый фонд областной столицы и привлечь к этой работе подрастающее поколение.

"Проект позволяет помимо собственно высадки зеленых насаждений на новом уровне организовать процесс экологического воспитания подрастающего поколения. Принципиально важно, что такая работа направлена на воспитание детей в созидательной среде, – считает заместитель главы Тюмени Павел Перевалов.

Каждый школьник, поучаствовавший в такой событии, по традиции получит памятный зеленый браслетик с символикой акции.