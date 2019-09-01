В Тюмени обсудили проблемы многодетных семей

Положение многодетных семей в Тюменской области и меры их поддержки обсудили в областной думе 11 сентября. За круглым столом собрались представители исполнительных органов власти, депутаты, общественность.

"Должно быть понимание того, что у нас действительно не все благополучно с вопросами демографии в целом по России. Есть некоторые тенденции, о которых надо говорить, чтобы понимать, как управлять процессами в будущем, - определил направления дискуссии модератор круглого стола, один из его инициаторов, заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн. – Согласно данным Росстата, среди реально бедных жителей страны доля многодетных составляет 52,7%. И это действительно более чем серьезная проблема, тем более, что президент РФ сказал, что борьба с бедностью - стратегическое направление. Институт демографии и миграции пришел к выводу, что если к 2035 году процент многодетных семей, где воспитываются трое и более детей не достигнет половины от всех семей, то в России после 2060 года будут проживать 80 миллионов человек. Сегодня всего семь процентов семей имеют трех и более детей".

Системная политика по поддержке семьи, материнства и детства в Тюменской области, по данным департамента социального развития, дает положительные результаты.

"За последние 11 лет количество семей с детьми увеличилось в полтора раза и составляет 240 тысяч семей, - сообщила заместитель директора департамента Ирина Ожогина. - Из них 94 тысячи семей – это молодые семьи. Более чем в два с половиной раза выросло количество многодетных семей. В настоящее время в Тюменской области их 26,1 тысячи. В 2009 году было 10 тысяч семей. Более 20 тысяч семей воспитывают трех детей, более четырех тысяч семей – четырех детей, около 1,8 тысячи семей воспитывают пять и более детей".

Дополнительно к федеральному законодательству в Тюменской области предусмотрены региональные меры социальной поддержки, предоставляемые как без учета доходов семьи (такие, как региональный материнский капитал; компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях; частичная оплата питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах), так и в зависимости от уровня доходов и имущественной обеспеченности семьи (ежемесячная денежная выплата, адресная социальная помощь, пособие на ребенка и другие выплаты и компенсации). Это соответствует федеральному законодательству, регламентирующему возможность установления региональных мер социальной поддержки, в том числе с применением критериев нуждаемости. Максимальный объем региональных мер социальной поддержки предоставляется наиболее нуждающимся семьям. Таким образом, региональная система социальной поддержки семей с детьми развивается на принципах адресности и нуждаемости, с учетом совокупности федеральных и региональных мер социальной поддержки. Кроме того, в Тюменской области реализуются меры, направленные на укрепление и повышение престижа семьи и семейных ценностей.

Однако участники круглого стола считают, что меры поддержки могли бы быть более эффективными.

По мнению руководителя общественной организации "Радость" Елены Майсюк, чтобы вводить какие-либо льготы необходимо, прежде всего, определиться с тем, каким образом многодетная семья может подтвердить свой статус. На сегодняшний день в регионе не выдают удостоверения многодетных семей, а также нет единого реестра указанных лиц.

Член общественной молодежной палаты Кирилл Ведерников считает, что это удостоверение должно получить весомое наполнение и давать право, например, бесплатно посещать театры и музеи. Глава одной из многодетных семей предложил, чтобы их дети имели возможность бесплатно заниматься в спортивных кружках и секциях.

"У меня шестеро сыновей и одна дочь, - пояснил он. – Дочка ходит на спортивную гимнастику, где каждое занятие стоит 450 рублей. А если я завтра на смогу внести эту плату, потому что у меня много детей и на всех не хватает, захочет ли она сама стать впоследствии многодетной мамой?".

Внимание общества к многодетным семьям, помощь в разных аспектах их жизни со стороны государства, муниципалитетов, бизнеса, по мнению большинства присутствующих, может иметь самые разнообразные формы и виды.

Предоставление таким семьям специального транспорта, возможности льготной стоянки на муниципальных парковках, а в перспективе и выделение льготных мест на всех парковках возле социально значимых объектов, учреждений культуры, здравоохранения, торговли не только облегчит этим семьям жизнь, поможет в каждодневных заботах, позволит сэкономить время, но и ярко продемонстрирует приоритеты социальной политики государства, подчеркнет важную роль таких семей в нашем обществе. Такие льготы не требуют существенных прямых финансовых затрат и должны быть закреплены нормативно, например, в разрабатываемом социальном кодексе Тюменской области.

Многодетные семьи в России, по мнению председателя общественного объединения многодетных семей Тобольска Татьяны Денисовой, должны получить особый статус вплоть до совершеннолетия младшего ребенка.

По словам экспертов, для воспроизводства населения страны в каждой семье должно быть как минимум три ребенка. В этой ситуации многодетные семьи выполняют важную социальную функцию и заслуживают государственной поддержки, обеспечивающей им достойный уровень жизни.

"Я считаю, что диалог состоялся, – подвел итоги круглого стола заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн. – Для нас было очень важно получить обратную связь, чтобы составить реальную оценку положения вещей. Мы понимаем, что сегодня мотивации для многодетных семей не хватает. И об этом говорили многие представители многодетных семей, которые приняли участие в разговоре. Мы намерены продолжить диалог и разработать конкретные эффективные меры поддержки многодетных семей".

Участники круглого стола "Поддержка многодетных семей в Тюменской области" приняли проект рекомендации для органов исполнительной власти. Работа над этими рекомендациями будет продолжена и до 16 сентября в них можно внести дополнения и изменения.

Борис Олейник