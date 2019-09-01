Тюменские студенты представят свой болид на соревнованиях в Москве

| Фото: пресс-служба ТИУ (архив) | Фото: пресс-служба ТИУ (архив)

Болид, спроектированный и собранный с нуля студентами Тюменского индустриального университета, представят на международном инженерно-спортивном соревновании Formula Student, которое развернется на подмосковном аэродроме Быково с 21 по 22 сентября.

Гоночный болид, который отправится на крупные соревнования, тюменские студенты собрали летом 2018 года. "Он принял участие в международном мероприятии Formula Student Italy-2018, которые прошли с 11 по 15 июля того же года. После болид дорабатывали с точки зрения электроники, переключения передач. 31 августа 2018 года разработку студентов презентовали Александру Моору, который временно исполнял обязанности губернатора Тюменской области, на Центральной площади города", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель научно-технического центра Neftegaz Engineering Тюменского индустриального университета Руслан Нубаев.

На соревнования в Москву тюменская команда отправится в составе 14 человек. По словам Руслана Нубаева, это будет свежая сборная, которая переняла опыт от предыдущего состава. На Formula Student поедут в основном студенты второго и третьего курсов, а также двое старшекурсников.

Команда вместе с болидом планирует выехать из Тюмени 16 сентября на автомобиле Ford Transit, принадлежащего Тюменскому индустриальному университету. Гоночную машину повезут в большом прицепе, предоставленном партнерами из Кургана.

В Москве тюменские студенты смогут испытать на прочность технические решения. "Болид ждут гонка на выносливость, автокросс. Также его будут проверять судьи международного уровня. Наши ребята будут защищать все дисциплины и бизнес-план (маркетинговую часть продвижения и выпуска этого болида в серию в тысячу экземпляров) полностью на английском языке", — добавил Руслан Нубаев.

Тюменской команде на международном инженерно-спортивном соревновании Formula Student предстоит конкурировать с другими университетами, в основном столичными. В частности, студентов ТИУ ждет встреча с топовыми командами Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета и Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.

"В мероприятии примут участие около 20 с лишним команд. Наша сборная находится в топе восьми команд, которые ежегодно выступают на соревнованиях и принимают участие в мероприятиях международного и российского уровней. Мы также проводим свой этап Formula Tyumen. В следующий раз он будет проходить в конце июня — начале июля 2020 года. На соревнования мы приглашаем и зарубежные команды. У нас уже есть такой опыт, в 2016 году, например, к нам приезжала команда из Китая", — поделился Руслан Нубаев.

Инна Пахомова