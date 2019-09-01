Более пятнадцати тысяч станут зрителями фестиваля кино "Ноль Плюс"

| Фото: Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» во ВКонтакте | Фото: Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» во ВКонтакте

Более 15 тыс. человек станут зрителями VI Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс", который пройдет в Тюмени с 30 сентября по 6 октября, сообщает региональный департамент по культуре.

Фестиваль посвящен познавательному, приключенческому и ценностно-ориентированному кино о дружбе, семье, отношениях, творчестве, профессиях, природе.

Международная конкурсная программа включает конкурсы полнометражного и короткометражного игрового кино, короткометражного анимационного кино, научно-популярного и документального кино, и насчитывает 83 фильма из 31 страны. Всего покажут около 150 картин, половина из которых являются премьерами в России.

Кинопоказы состоятся в молодежном театральном центре "Космос", Дворце культуры "Нефтяник", Дворце творчества и спорта "Пионер". Фестивальные показы также пройдут в селах и малых городах Тюменской области.

Расписание и программы мероприятий можно найти на сайте нольплюс.рф и в группе фестиваля ВКонтакте @zeroplusfest.