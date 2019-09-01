Более двухсот тысяч рублей перевела доверчивая тоболячка мошеннику

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 200 тыс. рублей похитил у пенсионерки из Тобольска под предлогом лечения тяжелого заболевания мошенник. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России "Тобольский".

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о факте мошенничества обратилась местная жительница 1939 года рождения.

Полицейские выяснили, что пенсионерке на сотовый телефон позвонил мужчина и представился главным врачом тюменской областной больницы. Он заверил, что у пожилой женщины по результату анализа крови, который она сдавала еще зимой, выявили редкое, тяжелое заболевание. Мошенник пояснил, что болезнь можно вылечить дорогим зарубежным лекарством, которое необходимо заказать в Санкт-Петербурге.

“Опасаясь за свою жизнь, пенсионерка перевела злоумышленнику 137 тысяч рублей. На следующий день женщине вновь позвонил лжеврач и сказал, что лекарство доставили, но к нему необходимо докупить еще препарат стоимостью 95 тысяч рублей. Получив деньги, мошенник договорился о встрече с пенсионеркой в тобольской больнице, где он и передаст лекарства. В назначенною время никто не пришел, злоумышленники на связь больше не выходили. Доверчивая пенсионерка лишилась 232 тысяч рублей”, — рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России "Тобольский".

Злоумышленника ищут. Уголовное дело возбудили по ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Полиция призывает не доверять сомнительным звонкам и не переводить деньги незнакомцам. “Помните, что оплата за оказание медицинских услуг осуществляется непосредственно в кассе лечебного учреждения после заключения соответствующего договора. Обязательно перепроверьте поступившую информацию, обратившись по номеру телефона регистратуры больницы по месту жительства”, — добавили в тобольской полиции.

Ранее информационное агентство "Тюменская линия" опубликовало материал о том, как защититься от интернет-мошенников.