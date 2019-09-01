Школьники Ишима завершили "Трудовое лето-2019"

| Фото: администрации Ишима | Фото: администрации Ишима

95 несовершеннолетних из 19 учреждений Ишима отметили по итогам "Трудового лета-2019". Их наградили грамотами и благодарственными письмами за трудовые успехи.

Летом в городе трудились 766 школьников от 14 до 18 лет, они выполняли работы по благоустройству территории, оказывали помощь пожилым людям, организовывали досуг несовершеннолетних в пришкольных лагерях и на площадках по месту жительства.

Как рассказала директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева, трудовые отряды, работающие при ТОСах, благоустраивали прилегающие территории, оказывали помощь ветеранам войны, труда и одиноким пенсионерам. Отряд главы города занимался уборкой городских скверов, Соборной и Привокзальной площадей. Отряды образовательных учреждений благоустраивали прилегающие территории.

Надежда Сабаева отметила, что повышенное внимание было уделено организации занятости детей группы особого внимания: сирот, с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей.

Инна Кондрашкина