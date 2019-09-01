Мастер-класс по монотипии проведет тюменский художник Юрий Юдин

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Бесплатный мастер-класс "Флора старого дома" по монотипии проведет для всех желающих тюменский художник Юрий Юдин в арт-салоне "На Никольской" (Центральная городская библиотека на ул. Луначарского, 51/1) 14 сентября с 16 часов до 17 часов 30 минут, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Участники мастер-класса узнают о процессе создания монотипии и под руководством художника создадут свои произведения.

Занятие пройдет в рамках персональной выставки Юрия Юдина "Город детства. Ностальгия" и общегородского мероприятия "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия".

Вход свободный. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись.