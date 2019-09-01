В Тобольске возобновили работу кабинеты МРТ и КТ

| Фото: областной больницы № 3 | Фото: областной больницы № 3

Кабинеты магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии возобновили свою работу в областной больнице № 3 Тобольска.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, аппарат КТ работает круглосуточно для пациентов приемного отделения. Оборудование предназначено для диагностики острых нарушений мозгового кровообращения, исследований органов грудной клетки, костной системы. Диагностические возможности нового аппарата в четыре раза превышают возможности предыдущего: на нем можно делать ангиографию (исследование сосудов) любой локализации. На сегодняшний день методом КТ обследуется до 60 человек в день.

Аппарат МРТ был введен в эксплуатацию в начале августа, сразу после установки и проведения всех экспертных замеров.

Кабинет работает с понедельника по субботу с 8 до 20 часов. Основной поток пациентов принимают по полисам ОМС в соответствии с направлением от лечащего врача и через врачебную комиссию. Сейчас кабинет обслуживает до 20 человек за рабочую смену. Возможен прием пациентов на платной основе при наличии свободных мест в графике работы кабинета. Записаться на платное МРТ-обследование можно по телефону 240-204.

Напомним, диагностика с помощью КТ и МРТ должна применяться только по строгим показаниям врача и при необходимости.