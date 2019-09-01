За "Кубок Альма-матер" по регби поборются команды ТИУ и ТюмГУ

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Благотворительный матч по регби между командами ТюмГУ и ТИУ на "Кубок Альма-матер" пройдет в рамках X Тюменского нефтегазового форума на стадионе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) 19 сентября в 17 часов, сообщает пресс-служба ТИУ.

"Регби — студенческий вид спорта, и матчи между ТюмГУ и ТИУ на "Кубок Альма-матер" стали доброй традицией. Немаловажную роль играет тема благотворительности. Мы регулярно организуем подобные встречи и помогаем ребятам из Центра детей-инвалидов "Творчество", — отметил глава Тюменской федерации регби, начальник учебно-методического управления ТИУ Евгений Грязнов.

Стоимость билета — 100 рублей, детям до 16 лет — бесплатно. Средства от продажи билетов направят на подготовку первоклассников из центра "Творчество" к школе.

Приобрести билеты на матч тюменцы смогут на площадке форума в тюменском технопарке.