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Парашютисты, военная техника и пожар на воде: в Тюмени развернулась выставка "Служим Отечеству!"

Общество, 14:27 13 сентября 2019

20 подразделений силового блока Тюменской области, военно-профессиональные образовательные организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и других городов России принимают участие в военно-профессиональной выставке "Служим Отечеству!".

Впервые выставка развернулась под открытым небом на набережной Туры в районе улиц Челюскинцев и Элеваторный взвоз. Здесь 13 и 14 сентября тюменские старшеклассники смогут примерить профессии военных моряков и летчиков, танкистов и инженеров, спасателей и криминалистов.

Представители организаций расскажут, как поступить в военные и ведомственные вузы, познакомиться со спецификой службы в силовых ведомствах и требованиях к кандидатам. Гости прибывали на набережную Туры целыми классами, в том числе из других городов области.

Открылась выставка с показательных выступлений сотрудников силовых структур и спасателей. Условный пожар на акватории Туры тушили работники областного МЧС и ГИМС. Также спасатели продемонстрировали работу по извлечению из автомобиля пострадавших в ДТП и оказание им первой помощи.

Школьники с интересом изучали оружие, примеряли экипировку и узнавали характеристики спецтехники. На набережной представлено более 30 единиц спецмашин, в том числе болотоход "Петрович", патрульные автомобили, пожарная машина и катер.

Одним из самых зрелищных моментов открытия стало приземление тюменских парашютистов. Самому старшему участнику показательного прыжка - 70 лет.

Выставка проходит в Тюмени в восьмой раз, и, по словам главного федерального инспектора по Тюменской области Дмитрия Кузьменко, с каждым годом вызывает все больший интерес молодых людей.

"Патриотическое воспитание молодежи - главное направление государственной политики, - отметил он. - Каждому в детстве хочется стать летчиком или разведчиком, это передается из поколения в поколение. Благодаря выставке, осуществить эту мечту и узнать, что для этого требуется, можно в одном месте".

Отметим, что за годы работы выставки ее участниками, по данным организаторов, стали более сорока организаций силового блока, ее посетили более 20 тыс. человек.

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Николай Ступников

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# военная техника , выставка

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