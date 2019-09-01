Новому месторождению РН-Уватнефтегаза присвоено имя крупного российского ученого

Владимир Матусевич | Фото: www.tyuiu.ru Владимир Матусевич | Фото: www.tyuiu.ru

Новому нефтяному месторождению, открытому РН-Уватнефтегазом в рамках Уватского проекта присвоено имя Владимира Матусевича – крупного российского ученого, внесшего значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, основателя научной школы "Нефтегазовая гидрогеология Западно-Сибирского мегабассейна".

Это звание ему присвоено постановлением президиума Российской академии естествознания.

Владимир Матусевич родился 22 января 1935 года в Томске. Окончил Томский политехнический институт по специальности "горный инженер-гидрогеолог", аспирантуру, работал там же инженером кафедры гидрогеологии и инженерной геологии.

В 1965 году Владимир Матусевич переехал в Тюмень, в ЗапСибНИГНИ, где организовал научную школу нового направления - органической гидрогеохимии, разработал новые гидрогеохимические показатели при региональном и локальном прогнозе нефтегазоносности.

В 1971 году Владимир Матусевич перешел в Тюменский индустриальный институт, где организовал и возглавил кафедру гидрогеологии и инженерной геологии, которая за 39 лет выпустила более 1200 инженеров-гидрогеологов.

С 1975 по 1980 годы он возглавлял Ухтинский индустриальный институт. В 1980 году возвратился в ТюмИИ - ТюмГНГУ, где снова возглавил кафедру гидрогеологии и инженерной геологии и 16 лет избирался деканом геологоразведочного факультета.

Сфера его научных интересов: определение перспективности нефтедобычи по составу примесей в подземных водах. Доктор геолого-минералогических наук (1972 год), профессор (1973 год). Автор и соавтор 260 научных работ, в том числе 15 монографий, 2 учебника, 11 учебных пособий.

Среди учеников Владимира Матусевича четыре доктора и 22 кандидата наук.

Трудовая и научная деятельность Владимир Михайловича Матусевича высоко оценена правительством РФ и общественными академиями наук. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации", он награжден высшей геологической наградой - орденом "За вклад в развитие горно-геологической службы России", медалями: "За доблестный труд". К столетию со дня рождения В.И. Ленина, "За освоение топливно-энергетического комплекса Западной Сибири", медаль "Ветеран труда", бронзовая медаль ВДНХ за учебник, медаль имени Муравленко, медаль имени Косухина.

Извлекаемые запасы нефти месторождения Матусевича составляют 5,5 млн тонн. Месторождение открыто по результатам бурения и испытания поисковой скважины, давшей фонтанирующий приток нефти более 123 кубометров в сутки.

Участок является перспективным для Уватского проекта. "РН-Уватнефтегаз" планирует продолжить здесь геологоразведочные работы, включающие бурение новых поисковых скважин.

За последние 10 лет специалистами "РН-Уватнефтегаза" открыто 11 месторождений с суммарными запасами 28 млн тонн нефти. Всего в портфеле активов предприятия 38 нефтяных месторождений и одно нефтегазоконденсатное.