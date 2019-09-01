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Более тысячи старшеклассников охватил первый тур краеведческого фестиваля в Тюмени

Общество, 14:21 14 сентября 2019

"Библиотека на Червишевском тракте" во ВКонтакте | Фото: "Библиотека на Червишевском тракте" во ВКонтакте

Более тысячи тюменских старшеклассников охватил первый тур краеведческого фестиваля "Мы сами себе выбираем маршруты", сообщает информационно-библиотечный центр для молодежи.

Школьники принимали участие в квизах, совершали виртуальные экскурсии по интересным местам Тюменской области и знакомились с краеведческими сайтами "Город Т" и "Электронная библиотека тюменского писателя" Централизованной городской библиотечной системы.

Организаторы подводят итоги и формируют команды для участия во втором туре. Финальный этап конкурса пройдет 21 сентября в сквере Комсомольский. Пять команд пройдут шесть испытаний и сразятся за право стать победителем. Командам предстоит продемонстрировать знание истории края и показать туристические навыки.

Фестиваль, приуроченный к 75-летию образования Тюменской области, проводится в два этапа. Со 2 по 10 сентября состоялся отборочный тур в формате краеведческих квизов. Основной этап фестиваля пройдет 21 сентября.

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# квиз , краеведение , фестиваль

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