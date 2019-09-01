Врачи рекомендуют тюменцам пройти вакцинацию от гриппа

Фото: Министерство здравоохранения РФ Фото: Министерство здравоохранения РФ

Вакцинация - самая доступная и эффективная профилактическая защита от ОРВИ. Кроме того, врачи рекомендуют тюменцам в сезон простуд соблюдать несколько важных правил.

Начните с полноценного сна, во время которого нормализуется работа иммунной системы и активно восстанавливается работа всех органов и систем. Для взрослых это 7-8 часов в сутки, для младших школьников - 10 часов, для ребят постарше - 9-9,5 часов, сообщает "Мегатюмень", ссылаясь на департамент здравоохранения Тюменской области.

Питание в осенний период должно быть как можно более разнообразным. Отдавайте предпочтение продуктам, в которых содержится большое количество витаминов, минералов и других полезных веществ. Как можно чаще гуляйте на свежем воздухе, это способствует укреплению иммунитета, только не забывайте одеваться по погоде.

Следите за чистотой в доме, а также за чистотой своих рук. Мойте их с мылом, особенно после нахождения в общественном транспорте. Также умывайте лицо и промывайте носовую полость. Это позволит вам избавиться от вирусных частиц, которые успели осесть на поверхности лица.