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Тюменские медики оказали экстренную помощь женщине с новорожденным

Общество, 11:06 14 сентября 2019

станция скорой медицинской помощи | Фото: станция скорой медицинской помощи

Экстренную помощь новорожденному и его матери оказали тюменские медики. 28-летняя женщина родила малыша, когда была в гостях, сообщает станция скорой медицинской помощи.

Стремительные роды застигли 28-летнюю женщину, когда она находилась в гостях у родителей. Это стало для всех полной неожиданностью — о беременности никто не знал, даже сама женщина не догадывалась, что носила ребенка восемь месяцев. В 14 часов 10 минут на свет появился мальчик весом три килограмма. Он стал вторым ребенком в семье.

Через четыре минуты бабушка малыша позвонила на станцию скорой помощи. Со спецсигналами машина с медиками прибыла на вызов через девять минут. На помощь приехали врач Евгения Заидова и фельдшер Данил Иванов. Медики осмотрели новорожденного и отметили, что пуповину до них перерезали самостоятельно, но не перевязали. Сделав все как надо, врач запеленала ребенка и положила маме на живот. Температура тела матери быстро согрела малыша.

"Перед транспортировкой в роддом мы стабилизировали состояние женщины, проведя ей противошоковую терапию. Ребенка дополнительно укутали в шерстяное одеяло и в спасательное изотермическое покрывало, расположив серебряной стороной внутрь, а золотистой — наружу", — рассказала врач Евгения Заидова.

Врачи перинатального центра готовят маленького пациента к выписке. Скоро он с мамой окажется дома. По словам медиков, мальчик здоров.

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# новорожденные , скорая помощь

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