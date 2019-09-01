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Тюменский район готовится к отопительному сезону

Общество, 14:48 14 сентября 2019

Архивное фото администрации Тюменского района

Котельные, обслуживающие четыре муниципальных образования Тюменского района, готовы к отопительному сезону. Об этом рассказал директор Каскаринского МУП ЖКХ Иван Дайнеко.

"В настоящее время на территории муниципальных образований по Тобольскому тракту работы по подготовке к осенне-зимнему периоду завершены. Мы очистили теплообменники, подготовили котлы на всех 18 котельных", - сообщил Иван Николаевич. Исправность оборудования и готовность к отопительному периоду подтвердила проверка, проведенная управлением Ростехнадзора.

Тепло поступит по всей территории обслуживания "Каскаринского МУП ЖКХ", в том числе примерно в сто многоквартирных домов, сообщает "АиФ - Западная Сибирь". Уже отапливаются помещения детских садов в Каскаре и Созоново.

В исправном состоянии находятся водопроводные сети. Проведена перекладка водопроводов в с. Борки длиной около километра: старые стальные водопроводы заменили на полиэтиленовые, обновили несколько колодцев, промыли две скважины. В Каскаре полным ходом идет строительство новой котельной.

Проведен ремонт котельного оборудования в поселке Богандинский и селе Кулаково, отремонтированы сети инженерно-технического обеспечения водоснабжения в деревне Якуши, заменен бак котельной в селе Онохино.

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