Тюмень занимает 25 место на интернет-конкурсе "Город России"

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень занимает 25 место на интернет-конкурсе "Город России".

Голосование за самый привлекательный, узнаваемый и значимый мегаполис "Город России" проводится в восьмой раз. Голосующие оценивают историческое и культурное наследие каждого из 83 претендентов.

С начала 2019 года областной центр собрал более 8,3 тыс. голосов. Ханты-Мансийск на 12-м месте - более 31 тысячи. Салехард занимает 54 строку, сообщает Вслух.ру.

Голосование проходит бесплатно, без предварительной регистрации на официальном сайте город-россии.рф. Но есть ограничение: один голос в сутки с одного IP-адреса.

Сейчас в лидерах Чебоксары, Севастополь, Владивосток, Нальчик, Курск. Итоги подведут 30 декабря в 15 часов по московскому времени.