  • 15 сентября 201915.09.2019воскресенье
  • USD64,4711
    EUR71,5307
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер южный

Самый опытный российский космонавт отстранен от работы

Общество, 17:15 15 сентября 2019

Роскосмос | Фото: Роскосмос

Самого опытного космонавта России Федора Юрчихина отстранили от работы по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято на заседании в центре подготовки космонавтов после медицинской комиссии. Командир отряда Олег Кононенко подтвердил, что Юрчихина исключат из команды. Он сообщил, что решение комиссии окончательное.

Ранее Юрчихин рассказал о своих проблемах со здоровьем. Однако космонавт отметил, что хотел бы облететь Луну.

Федор Юрчихин совершил пять космических полетов, один из них — на американском корабле "Атлантис". Общая продолжительность всех полетов космонавта составляет 672 суток и 21 час. Юрчихин девять раз выходил в открытый космос и провел там в общей сложности 60 часов

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# космонавтика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:06 15.09.2019Отцы и дети Тюмени станут участниками "Капитанской гонки" на каяках
18:32 15.09.2019Тюмень занимает 25 место на интернет-конкурсе "Город России"
18:30 15.09.201916 сентября - события
18:28 15.09.2019Тюменскую набережную украсил масштабный стрит-арт