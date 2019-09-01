Самый опытный российский космонавт отстранен от работы

| Фото: Роскосмос | Фото: Роскосмос

Самого опытного космонавта России Федора Юрчихина отстранили от работы по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято на заседании в центре подготовки космонавтов после медицинской комиссии. Командир отряда Олег Кононенко подтвердил, что Юрчихина исключат из команды. Он сообщил, что решение комиссии окончательное.

Ранее Юрчихин рассказал о своих проблемах со здоровьем. Однако космонавт отметил, что хотел бы облететь Луну.

Федор Юрчихин совершил пять космических полетов, один из них — на американском корабле "Атлантис". Общая продолжительность всех полетов космонавта составляет 672 суток и 21 час. Юрчихин девять раз выходил в открытый космос и провел там в общей сложности 60 часов