Минстрой России поддержал граффити-акцию "Портрет памяти"

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Минстрой России поддержал проект ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов о проведении граффити-акции "Портрет памяти" на фасадах многоквартирных домов, отремонтированных по региональным программам капитального ремонта. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

"Минстрой России поддерживает данный проект, так как его целью является патриотическое воспитание молодежи, напоминание о героических поступках и достижениях великих людей нашей страны. Нанесение граффити выполняется исключительно на средства спонсоров и меценатов. Деньги жителей – взносы на капитальный ремонт – для реализации данного проекта не используются", - рассказал заместитель главы Минстроя России Максим Егоров.

Первое граффити по инициативе Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) появилось в 2018 году на фасаде многоквартирного дома в городе Самаре. Фондом капитального ремонта Самарской области были приглашены художники для нанесения граффити с изображением Александра Мамкина, летчика, пожертвовавшего жизнью ради спасения детей из немецких концлагерей в годы Великой Отечественной войны. Это решение нашло широкий отклик среди общественности, и ассоциация при поддержке Минстроя России совместно с региональными операторами капитального ремонта многоквартирных домов запустила проект "Портрет памяти". В рамках проекта граффити уже появились на 11 домах в разных городах страны.

"Капитальный ремонт преображает наши города. За пять лет работы новый облик получили многие улицы, - пояснила исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова. - Увековечить память о людях, которые совершили подвиг, показать, что наша страна богата героями – вот главная задача проекта".

15 сентября 2019 года в Сургуте состоялось торжественное открытие граффити, посвященного пилотам самолета "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые 15 августа 2019 года самоотверженно посадили аварийный лайнер А321 с 233 пассажирами на борту на кукурузное поле. Они удостоены звания Героев России.