Телефоны и адреса электронной почты россиян вошли в единую биометрическую систему

| Фото: https://bio.rt.ru/ | Фото: https://bio.rt.ru/

Номера сотовых телефонов и адреса электронной почты попали в состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе. Постановление об этом утвердило правительство РФ, документ опубликован на сайте кабмина.

До принятых изменений в состав сведений, размещаемых в системе, входили биометрические данные гражданина – изображение лица, полученное с помощью фото- видеоустройств, данные голоса человека, полученные с помощью звукозаписывающих устройств, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета ПФР, идентификатор учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации. Кроме того, в состав сведений входит основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, сообщается в постановлении.

Единая биометрическая система вместе с логином и паролем от Госуслуг позволяет банкам без личного присутствия гражданина открыть ему счет, вклад или предоставить кредит. Таким образом, банки могут завершить цифровизацию клиентского пути, а граждане получить возможность дистанционно подписывать документы. Драйвером для создания Единой биометрической системы стала государственная программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Это нововведение повысит доступность цифровых сервисов для граждан в отдаленных регионах и маломобильных жителей, обеспечив при этом высокий уровень защиты информации, говорится на сайте системы.