Ишимским подросткам рассказали, что такое буллинг, газлайтинг и как с ними бороться

| Фото: психолого-педагогического центра "Лабиринт" во "ВКонтакте" | Фото: психолого-педагогического центра "Лабиринт" во "ВКонтакте"

Более 500 ишимских школьников приняли участие в реализации грантового проекта "Формула здоровья", который разработала команда социального психолого-педагогического центра по оказанию услуг населению "Лабиринт".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор центра, заместитель директора и доцент кафедры педагогики и психологии Ишимского пединститута им П.П. Ершова, филиала ТюмГУ Наталья Карпова, интерактив "Формула здоровья" проводился на летних каникулах в пришкольных лагерях. Циклы состояли из четырех сорокаминутных неформальных занятий, на которых дети узнавали о своем психологическом, физическом, социальном здоровье и правовой грамотности. В команде проекта было четыре основных исполнителя и десять волонтеров из числа участников проекта. Именно они проводили с подростками 5-7 классов динамичные занятия в игровой форме на свежем воздухе. Занятия проходили в формате "вертушки" - дети ходили по станциям.

К примеру, на станции "Мое физическое здоровье" подросткам рассказывали о влиянии химических веществ на физическое здоровье. "Мое психологическое здоровье" включала в себя интерактив по снижению уровня агрессивности и депрессивности. На станции "Мое социальное здоровье" школьникам рассказывали о профилактике буллинга, газлайтинга, моббинга и других социально опасных явлений современного общества. Здесь подросткам раскрывали механизм формирования зависимого поведения. Педагоги станции "Моя правовая грамотность" объяснили, какая ответственность предусмотрена законом за хранение, употребление и распространение химических веществ, а так же за подростковую безнадзорность и преступность.

"Идея проекта возникла в прошлом году, когда наша команда принимала участие в работе молодежного лагеря по профилактике химических зависимостей. Там было всего 15 участников и именно тогда мы поняли, что профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения должна носить более массовый характер и включать в себя не только рассказы о зависимости, но и формирование правильных ценностей, установок и убеждений. Так родилась "Формула здоровья". С ней мы приняли участие в грантовом конкурсе департамента социального развития Тюменской области и успешно защитились", - сообщила Наталья Карпова.

Кроме того, для педагогов всех образовательных учреждений, которые участвовали в проекте, команда "Лабиринта" провела семинар по обучению методике ведения профилактики химических зависимостей и правовому просвещению.

"Хочу сказать, что только в тесном взаимодействии некоммерческого сектора, государственных организаций и органов местного самоуправления мы сможем добиться положительных результатов в профилактике зависимого поведения", - подчеркнула Наталья Карпова.

| Фото: психолого-педагогического центра "Лабиринт" во "ВКонтакте" | Фото: психолого-педагогического центра "Лабиринт" во "ВКонтакте"

Инна Кондрашкина