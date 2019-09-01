Руслан Кухарук: конкурс "Тюменская марка" - способ поддержки предпринимателей

Фото: ТПП ТО Фото: ТПП ТО

Конкурс "Тюменская марка" - это не только соревнование малого и среднего предпринимательства за статус лучшей продукции или услуги, это еще праздник для жителей Тюмени, а также способ поддержки бизнеса. Об этом завил журналистам глава города Тюмени Руслан Кухарук в ходе интервью.

"С каждым годом поддержка малых и средних компаний расширяется. В этом году для участников конкурса предусмотрен материальный стимул – денежные субсидии за первое, второе и третье места. Будут организованы образовательные семинары с известными спикерами-практиками, готовыми поделиться практическим опытом. На предприятия приедут профессиональные эксперты и дадут консультации по имеющимся у бизнеса проблемам. И, уверен, что каждый участник конкурса получит эмоциональный подъем от приятного и конструктивного общения с потребителями", - подчеркнул глава Тюмени.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин отметил большую историю конкурса: "В этом году "Тюменская марка" проводится в 17 раз. Участниками станут 80 компаний, которые будут соревноваться за звание лучших по семи номинациям. Прием заявок продолжается до 18 сентября. Мы ждем успешных, активных, развивающих свое дело бизнесменов, которые ориентируются на мнения потребителей и готовы доказать, что их товары или услуги лучшие".

26 и 27 октября в спорткомплексе "Центральный" состоится выставка "Тюменская марка" и большой праздник для жителей. По словам организаторов, в этом году планируется организация продажи качественной продукции тюменских товаропроизводителей, розыгрышей призов и яркого шоу.

Победитель номинации "Услуги для населения", директор компании "Сладкий сон" Сергей Коростелев отметил, что конкурс развивается, становится брендом города: "Уже на самой выставке нам поступали заказы для предоставления бытовых услуг. После победы в конкурсе мы приобрели новых клиентов, звучала обратная связь от потребителей, советы по улучшению бизнеса. Плюсов от участия было много. И в этом году мы вновь подали заявку".