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Монтаж теплотрасс в заречной части Тюмени завершен

Общество, 15:43 17 сентября 2019

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Работы по монтажу тепловой сети в районе дома № 4 по Заречному проезду завершены 17 сентября. После успешных испытаний новой теплотрассы утром была восстановлена подача горячей воды жителям 13 домов, присоединенных последовательно к трубопроводу, подлежавшему замене, сообщает АО "УСТЭК".

"Заречная часть Тюмени отличается высоким уровнем грунтовых вод, что сокращает срок службы инженерных коммуникаций, проложенных под землей. Капитальный ремонт теплосети, проведенный в рамках городской программы благоустройства дворовых территорий подрядной организацией УСТЭК, потребовал обеспечения дополнительных мер по регулярной откачке воды из траншеи. Новые трубы проложены в железобетонных, предварительно гидроизолированных каналах, предназначенных для дополнительной защиты от поступающей воды", — рассказали в компании АО "УСТЭК".

Работы по реконструкции теплотрассы вдоль ул. Газовиков, связанные с ограничением подачи горячей воды населению 18 жилых домов, завершены в срок. 15 сентября подача ресурса была полностью восстановлена.

За время подготовки к отопительному периоду заречной части города УСТЭК организовала замену более 900 метров теплотрасс, увеличив диаметр магистральной сети с 400 мм до 600 мм. Эта мера улучшит пропускную способность трубопровода, что повысит качество услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

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# водоснабжение , горячая вода , монтаж , ремонт

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