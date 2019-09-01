Десятки акций ко Дню пожилых людей организуют в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десятки массовых мероприятий с участием старшего поколения проведут в рамках крупномасштабной акции "Пусть осень жизни будет золотой!", приуроченной к празднованию Международного дня пожилых людей, в Тюмени и всех муниципальных образованиях юга области по 15 октября, сообщает Областной геронтологический центр.

"Целью ежегодной акции является выражение благодарности и уважения людям почтенного возраста, напоминание молодому поколению об огромной заслуге поколения 55+ в формировании и развитии современного общества", — отмечают организаторы.

В рамках предстоящего события планируется запуск масштабных, в том числе инновационных социально-значимых проектов в поддержку "золотого" поколения, направленных на развитие активного долголетия и продолжительности жизни.

Особенность акции 2019 года — это проведение общих, сквозных мероприятий, акций на всей территории области, в каждом муниципальном образовании. Один из таких проектов - "Бабушкин workout". Дружная команда спортивного проекта поможет создать условия для интересного и полноценного, здорового досуга граждан пожилого возраста, организуя работу спортивных воркаут-направлений во дворах, скверах, парках муниципальных образований области.

В 2019 году впервые пройдет акция "Измени один день!", которая объединит неравнодушных людей – "серебряных" добровольцев – в желании посвятить один день поддержке одиноких пожилых людей.

Проект "Бабушки особого назначения" примет в свои ряды отважных активистов 55+. Популярное направление позволит бесстрашным пожилым людям проверить себя на стойкость, выносливость, быстроту реакции и умение успешно выходить из экстренных ситуаций. Закрепить полученные знания на практике участники проекта Тюмени смогут во время преодоления полосы препятствий экстрим-тура "Стальной характер. Версия 55+".

Муниципальные образования присоединяться к традиционным для областной столицы проектам и акциям. В рамках проекта "Бабушка меняет профессию" планируется обучение представителей старшего поколения по ускоренной программе одной из современных профессий. После участники смогут передавать знания всем желающим. В рамках марафона "Азбуки добра" неравнодушные люди смогут исполнить желания представителей почтенного возраста. В качестве подарков участники марафона передадут старшему поколению продукты длительного хранения, сувениры, бытовую технику, средства реабилитации, текстильные принадлежности и кухонный инвентарь.

В рамках акции "Мы Вас любим!" волонтеры подарят пожилым людям региона изготовленные руками школьников универсальные футляры для хранения очков или мобильных телефонов.

В территориальных центрах занятости запланировано проведение конкурсов детских рисунков, фотовыставки "Лучший по профессии", тренинговых занятий для старшего поколения. В медицинских организациях кроме традиционных дней открытых дверей в школах здоровья, школах активного долголетия организуют выставки творческих работ старшего поколения "Осенний вернисаж". В течение месяца повсеместно проведут концерты и спектакли, торжественные и творческие встречи, физкультурные и спортивные мероприятия. Главными лицами станут люди старшего возраста.

Большое количество мероприятий ждет жителей области и в социальных сетях. Именно там совсем скоро запустят масштабную акцию — медиа-проект "ДрагоЦЕННЫЙ возраст". Организаторы предлагают жителям области опубликовать мини-рассказ о своем пожилом родственнике. Текст вместе с фото бабушки или дедушки выложить в социальную сеть ВКонтакте с хэштегом #драгоценныйвозраст. Авторы, посты которых набрали наибольшее количество лайков, получат призы и подарки.

Самым масштабным зрелищным событием осени станет проведение 1 октября праздничных форумов "На 55 с плюсом!" в Тюмени и во всех муниципальных образованиях региона. На одной площадке праздник соберет жителей старшего поколения, представителей бизнес-сообщества, органов власти, общественных деятелей, экспертов в области психологии, креативной индустрии, культуры, медицины. На областном форуме пожилые люди совместно с представителями тюменского шоу-бизнеса Тюмени подготовят творческие номера и презентуют их на гала-концерте шоу-проекта "Superstar 2.0".

Посетить праздничные мероприятия могут все желающие.