Около шестидесяти тысяч рублей лишилась доверчивая тоболячка

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Около 60 тыс. рублей похитили мошенники у 37-летней тоболячки. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России “Тобольский”.

С заявлениями в дежурную часть тобольской полиции обратились две местные жительницы.

Как выяснилось, обеим женщинам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. “Мошенники заверили потерпевших, что с их карты хотят снять деньги. Чтобы предотвратить якобы несанкционированные операции, тоболячки сообщили злоумышленникам коды, которые приходили в sms-сообщениях. Мошенники сняли с банковской карты пенсионерки 1941 года рождения шесть тысяч сто рублей, а с двух карт 37-летней тоболячки - пятьдесят девять тысяч семьсот рублей”, — рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России “Тобольский”.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Злоумышленников ищут. Гражданам рекомендуют быть внимательными и предусмотрительными. “Запомните, сотрудники банка не просят сообщать данные банковской карты, а также коды, которые приходят в sms-сообщениях. Такая просьба сразу говорит о том, что вы общаетесь с мошенником. В случае такого звонка не стоит теряться, прервите разговор и перезвоните на горячую линию банка или обратитесь непосредственно в отдел финансовой организации”, — заключили в тобольской полиции.