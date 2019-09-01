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В общежитиях ТюмГУ проживают почти полторы тысячи студентов

Общество, 16:49 18 сентября 2019

пресс-служба ТюмГУ | Фото: пресс-служба ТюмГУ

В четырех общежитиях Тюменского государственного университета проживают 1 тыс. 367 обучающихся, сообщили в пресс-службе ТюмГУ. Студенты занимают благоустроенные одно-, двух-, трехкомнатные квартиры общежитий.

В августе 2018 года после ремонта было введено в эксплуатацию общежитие № 5 (ул. Красина, 19). Все помещения общежития № 5 оборудованы современной техникой, инвентарем и отличаются креативным дизайном. Обустроены все необходимые для студентов вспомогательные помещения.

Университет реализует целую серию инфраструктурных проектов, существенную поддержку которым оказывает региональное правительство и профильное министерство.

В течение года проводится планомерная работа администрации университета по улучшению бытовых условий проживания, проводятся необходимые виды ремонтов. Так, в 2019-2020 году в общежитиях ТюмГУ запланированы и проводятся необходимые ремонтные работы, во время проведения которых студентов временно размещают в квартиры резервного фонда.

На 18 сентября в предоставлении места в общежитии нуждаются 280 обучающихся ТюмГУ, которые состоят в очередном списке на заселение в общежития вуза.

Виктория Грехова

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# общежития , ТюмГУ

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