ТюмГУ и Республика Узбекистан договорились о развитии совместных проектах

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Сотрудничество в области нефтегазодобычи имеет большие перспективы для ТюмГУ и Республики Узбекистан. Такое мнение прозвучало на встрече проректора по науке и международным связям ТюмГУ Андрея Толстикова с генеральным консулом генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Открывший встречу Андрей Толстиков выразил удовлетворение развитием сотрудничества с образовательными организациями Республики Узбекистан. Только на дневной форме в ТюмГУ обучаются более 600 граждан Узбекистана, из которых 100 человек – это первокурсники 2019 года. Большая и плодотворная работа по привлечению талантливых школьников узбекских школ ведется по каналам Россотрудничества и университетов-партнеров. Среди них Фонд президента Республики Узбекистан "Истеъдод", Ташкентский университет информационных технологий, Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. В свою очередь, генеральный консул подтвердил готовность и дальше оказывать максимальную поддержку сотрудничеству ТюмГУ с вузами Узбекистана.

Участниками обмена мнениями также стали директор Центра адаптационных практик и тестирования Светлана Драчева, и инженер Политехнической школы, аспирант ТюмГУ Отабек Арзыкулов. Генеральному консулу рассказали, что Центр адаптационных практик и тестирования регулярно проводит в Ташкенте курсы русского языка для абитуриентов, реализует другие гуманитарные проекты. Так, в мае ТюмГУ стал зарубежной площадкой для образовательной акции грамотности Diktant.uz.

Отабек Арзыкулов познакомил Абдусалома Хатамова со своими достижениями в области научно-технических разработок. Он подчеркнул, что в Узбекистане есть большой запрос на квалифицированных специалистов, в том числе в сфере нефтегазодобычи. ТюмГУ совместно с нефтегазовыми компаниями готовит магистров самого высокого уровня по концептуальному проектированию, также занимается переобучением специалистов в сфере техники безопасности. Таким образом, сотрудничество в данной области для обеих сторон имеет большие перспективы.

Стороны достигли договоренности о развитии совместных научных и образовательных проектов между ТюмГУ и образовательными организациями Республики Узбекистан.