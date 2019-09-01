19 сентября в Тюмени ожидается резкое снижение атмосферного давления

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 17 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 19 сентября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду и дождь во второй половине дня.

Ветер будет менять направление от юго-западного до юго-восточного и обратно. Его скорость составит 3-8 метров в секунду, с порывами днем до 11 метров в секунду, вечером они могут достигать 19 метров в секунду.

Атмосферное давление 743 мм рт. ст., к вечеру ожидается резкое понижение до 736 мм. рт. ст.

Заход солнца в 18 часов 46 минут. Долгота дня 12 часов 31 минуту.