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19 сентября в Тюмени ожидается резкое снижение атмосферного давления

Общество, 07:30 19 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 17 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 19 сентября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду и дождь во второй половине дня.

Ветер будет менять направление от юго-западного до юго-восточного и обратно. Его скорость составит 3-8 метров в секунду, с порывами днем до 11 метров в секунду, вечером они могут достигать 19 метров в секунду.

Атмосферное давление 743 мм рт. ст., к вечеру ожидается резкое понижение до 736 мм. рт. ст.

Заход солнца в 18 часов 46 минут. Долгота дня 12 часов 31 минуту.

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# погода в Тюмени

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