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В центре Тюмени отключат четыре светофора

Общество, 08:10 19 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре светофора отключат в Тюмени 19 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 12 часов объекты на перекрестках ул. Водопроводной с ул. Советской и ул. Хохрякова, ул. Первомайской и ул. Хохрякова и на ул. Хохрякова в районе дома № 53.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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