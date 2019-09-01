В центре Тюмени отключат четыре светофора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре светофора отключат в Тюмени 19 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 12 часов объекты на перекрестках ул. Водопроводной с ул. Советской и ул. Хохрякова, ул. Первомайской и ул. Хохрякова и на ул. Хохрякова в районе дома № 53.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.