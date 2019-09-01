Александр Моор принял участие в открытии завода энергетического оборудования

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Новый технический центр компании "ЭнергоТехСервис" - весомый вклад в региональную экономику, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии первой очереди завода на площадке индустриального парка "Боровский" 19 сентября.

Глава региона напомнил, что ровно два года назад во время Тюменского нефтегазового форума было подписано соглашение о строительстве этого предприятия. В завершающий день юбилейного, десятого форума инвестор сдержал обещание и запустил объект.

"Реализация этого проекта была бы невозможна без иностранных партнеров, мирового производителя газовых двигателей, компании INNIO. В бизнесе и предпринимательстве для принятия решения важна история успеха. Когда другие предприниматели видят, что в Тюменской области держат слово, что региону можно доверять, в него можно инвестировать - это самая лучшая реклама для того, чтобы к нам приезжали новые компании, заключали контракты и регион развивался", - отметил Александр Моор. Он поблагодарил президента INNIO Карлоса Ланге и директора ООО "ЭнергоТехСервис" Александра Свергина. Губернатор выразил уверенность в том, что дела у компании пойдут хорошо и все планы по второй и третьей очереди будут реализованы в срок.

Александр Свергин отметил, что завод для компании станет новым этапом в развитии. Он поблагодарил правительство Тюменской области, Агентство инфраструктурного развития за поддержку при реализации проекта.

"Здесь есть все условия для развития бизнеса. В Тюменской области создан идеальный инвестиционный климат, техническая площадка "Боровский" - это отличное место для работы. Есть все коммуникации, транспортная доступность, близость к городу, наличие квалифицированных кадров - все условия, только работай и развивайся. Это нам здорово помогает", - признался директор "ЭнергоТехСервиса".

Объем инвестиций в первую очередь проекта составил почти 1,5 млрд рублей. В планах у компании "ЭнергоТехСервис" - дальнейшее расширение и увеличение степени локализации производимой продукции, освоение новых направлений производства на тюменской площадке.

"Мы готовы поддерживать начинания и стремления компании к дальнейшему развитию. Уверен, что создание собственной производственной площадки станет мощным стимулом к завоеванию новых рынков и реализации масштабных проектов", - заявил губернатор.

"ЭнергоТехСервис" - официальный дистрибьютор и сервис-провайдер в России линеек газопоршневых установок Jenbacher и Waukesha компании INNIO, которая до 2018 года являлась подразделением General Electric. Jenbacher и Waukesha являются мировыми лидерами в производстве газовых двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, "ЭнергоТехСервис" - обладатель производственной линии по капитальному ремонту основных узлов двигателей Jenbacher. Эта сервисная линия, единственная в России и странах СНГ, будет работать именно на базе тюменского завода.

Технический центр, который строят в Тюмени, будет включать цех сборки модульного оборудования для распределенной энергетики, такого, как газопоршневые и газотурбинные электростанции, блоки подготовки газа, компрессорные установки. Этот цех стал первой очередью завода. До 2022 года его дополнят логистический распределительный комплекс, цех ремонта и испытаний электростанций и центр обучения сервисных инженеров.

Продукция тюменского завода будет востребована предприятиями нефтегазовой и горно-обогатительной промышленности, сельхозпроизводителями и сферой ЖКХ.

Дарья Казакова