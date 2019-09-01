Обряд "похорон мух" реконструируют под Тюменью

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Реконструкция древнего обряда "похорон мух" состоится в рамках программы "Осенины", она пройдет в музее истории крестьянского быта в дер. Насекина 22 сентября.

Как рассказала управляющая музеем Инна Нестерова, древний обряд проведет фольклорный коллектив "Крапива". По традиции, наши предки хоронили тараканов и мух. Для этого действа девушки надевали лучшие наряды.

Кроме того, на празднике для гостей устроят "Капусткины посиделки" — реконструкцию досуга с песнями, конкурсами и рубкой капусты. А на "Рябинкиных именинах" посетителей угостят чаем из самовара и сбитнем. Желающие смогут изготовить обережные рябиновые бусы и куклы "Крупеничка" на мастер-классах.

В сообществе музея ВКонтакте можно записаться на мероприятие и узнать время его проведения.

Напомним, музей истории крестьянского быта открылся в дер. Насекина в конце августа 2019 года. Экспозиция, размещенная в двух частях дома, отражает этапы истории развития крестьянского дома, дает представление о жизни и быте крестьян XIX-XX вв.

Инна Пахомова